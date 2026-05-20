La furia de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que se llevó Wanda Nara: "Es una falta de respeto"

Además, dejó en claro el compromiso que siente con su trabajo diario. “Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”, cerró, molesta.

La polémica está servida: mientras Wanda celebra su premio, Georgina marca distancia y cuestiona duramente a Aptra.

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Cuál fue la espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

Wanda Nara se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro 2026 al consagrarse en una de las categorías más relevantes: mejor conducción femenina.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se midió en la terna con figuras de peso como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Cuando Santiago del Moro anunció el nombre de la ganadora, las cámaras captaron el gesto inmediato de Moria Casán al escuchar la decisión de los miembros de APTRA.

Lejos de mostrar enojo o decepción por no haber sido elegida, la diva optó por celebrar con entusiasmo. Aplaudió a Wanda, sonrió y realizó gestos de aprobación, demostrando una actitud de grandeza y compañerismo digna de “La One”.

"¡Bravo! ¡Muy bien!", repetía la conductora de La mañana con Moria (El Trece) mientras levantaba los brazos para aplaudir a Wanda, quien no pudo contener las lágrimas de emoción y se fundió en un abrazo con sus dos hijas y su madre, Nora Colosimo.