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La furia de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que se llevó Wanda Nara: "Es una falta de respeto"

Georgina Barbarossa cuestionó a Aptra tras la consagración de Wanda Nara como Mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026.

20 may 2026, 00:30
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georgina barbarossa y wanda nara
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La consagración de Wanda Nara como Mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026 generó un verdadero revuelo. La categoría estaba repleta de figuras de peso: Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Aunque el triunfo de Wanda fue celebrado por algunos, la mayoría lo criticó. Y ahora la conductora de A la Barbarossa fue quien dio su opinión. “No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe”, lanzó en el ciclo radial de Baby Etchecopar por Radio Rivadavia.

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“No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”, expresó con evidente enojo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Barbarossa defendió su lugar en la televisión: “Hace 27 años empecé a conducir. Yo vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito. Es un programa con mucho rating. La gente nos elige”.

Además, dejó en claro el compromiso que siente con su trabajo diario. “Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”, cerró, molesta.

La polémica está servida: mientras Wanda celebra su premio, Georgina marca distancia y cuestiona duramente a Aptra.

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Cuál fue la espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

Wanda Nara se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro 2026 al consagrarse en una de las categorías más relevantes: mejor conducción femenina.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se midió en la terna con figuras de peso como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Cuando Santiago del Moro anunció el nombre de la ganadora, las cámaras captaron el gesto inmediato de Moria Casán al escuchar la decisión de los miembros de APTRA.

Lejos de mostrar enojo o decepción por no haber sido elegida, la diva optó por celebrar con entusiasmo. Aplaudió a Wanda, sonrió y realizó gestos de aprobación, demostrando una actitud de grandeza y compañerismo digna de “La One”.

"¡Bravo! ¡Muy bien!", repetía la conductora de La mañana con Moria (El Trece) mientras levantaba los brazos para aplaudir a Wanda, quien no pudo contener las lágrimas de emoción y se fundió en un abrazo con sus dos hijas y su madre, Nora Colosimo.

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