Diego Torres le tiró un palito a Débora Bello que podría explicar los motivos de la separación

Diego Torres estuvo en “La peña de morfi”, Telefe, donde realizó un show. Pero, sin refereise al tema Diego lanzó una llamativa frase sobre el amor que sorprendió a Gerardo Rozín y Jesica Cirio, conductores del ciclo.

“Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”, dijo Torres y agregó quizás al darse cuenta: “Es una historia que le pasó a Alexander y me transmitió esta inquietud”.

En referencia a Alex Batista, el cubano a cargo del teclado de su banda. “Porque él siempre termina mal porque es una persona muy complicada. Apáguenle el micrófono, así no tiene derecho a réplica, por favor. ¿Se la querés dedicar a alguien en particular?”, sumó el cantante.

“Se llama ‘Sé que ya no volverás’. El tipo estaba convencido de que ya no iba a volver. Ya sabía de lo mal que se había portado, seguramente”, indicó y todo dio a entender que hablaba de Débora Bello.

image.png Diego Torres

Diego Torres en crisis con Débora Bello

Considerada como una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico, mucho sorprendió la noticia de la crisis matrimonial de Diego Torres y Débora Bello instalados en Miami hace ya bastante tiempo. Lo cierto es que desde LAM (El Trece), una de las angelitas contó que el cantante argentino y la modelo, quienes tienen una hija en común -Nina- y se casaron legalmente en plena pandemia tras muchos años juntos, estarían atravesando una severa crisis al punto tal de que él habría abandonado el hogar.

Después de contar la información de manera enigmática, casi al final del programa Maite Peñoñori develó la información que había adelantado como una crisis de una pareja querible. Según la periodista "Hubo algunas cosas que llamaron la atención, como suele pasar en este tipo de casos. Lo primero que se advirtió fue que los dos dejaron de postear fotos juntos en sus redes sociales. A partir de eso empezaron las averiguaciones, que confirmaron que entre ellos las cosas no estaban bien, aunque todavía no se pueda decir que se trata de algo permanente".

Claro que la información no terminó allí, porque Ángel de Brito agregó "A mi me dijeron mas, incluso. Según lo que me contaron, él se habría ido de su casa y estaría habitando un departamento o una vivienda en la Calle 79, que es muy reconocida en esa zona".

En tanto, ya a modo de cierre, el conductor aseguró sobre Diego Torres y Débora Bello que "En líneas generales son bien vistos y muy queridos, así que está noticia ya nos cayó mal a nosotros y seguramente pasará lo mismo con gran parte del ambiente. Esperemos. Por ahí se trata de una crisis de pareja pasajera, como la que tienen muchos matrimonios, y la puedan superar".