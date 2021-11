captura torres bello.jpg Según contaron en LAM, Diego Torres y su mujer, Débora Bello, estarían atravesando una severa crisis de pareja. Él habría abandonado el hogar familiar.

Claro que la información no terminó allí, porque Ángel de Brito agregó "A mi me dijeron mas, incluso. Según lo que me contaron, él se habría ido de su casa y estaría habitando un departamento o una vivienda en la Calle 79, que es muy reconocida en esa zona".

En tanto, ya a modo de cierre, el conductor aseguró sobre Diego Torres y Débora Bello que "En líneas generales son bien vistos y muy queridos, así que está noticia ya nos cayó mal a nosotros y seguramente pasará lo mismo con gran parte del ambiente. Esperemos. Por ahí se trata de una crisis de pareja pasajera, como la que tienen muchos matrimonios, y la puedan superar".