El drama en la cadera de Nequi Galotti

En tanto, Nequi Galotti agregó "Estoy feliz de haber tomado la decisión de operarme y así recuperar la movilidad perdida. Aquí estoy rodeada por mis tres hijos, mi hermana, mis nueras y toda la gente que me quiere de verdad con sus cientos de WhatsApp que me llenan el corazón". En tanto, además de agradecer a todos los médicos que la trataron y la operaron en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, no se olvidó de su "amada comunidad de Instagram" que la apoyan y la acompañan "con tanta amorosidad".

Ya por último reveló que esa misma tarde -por ayer- los kinesiólogos la harían dar los primeros pasos tras la intervención quirúrgica.

Nequi Galotti posteo operación.jpg Tras su primer misterioso posteo, Nequi Galotti explicó que debieron intervenirla para hacerle un reemplazo de cadera por una artrosis severa que se le detectó un mes atrás.

Yanina Latorre y Nequi Galotti: reencuentro y pedido de disculpas

Y un día Yanina Latorre volvió a enfrentarse a Nequi Galotti, tras la furiosa pelea que protagonizaron hace algunos años en LAM. Después de compartir camarín durante 3 años en el programa, por aquel entonces la mediática y la modelo se trenzaron en una guerra sin cuartel cuando Latorre criticó la participación de Esmeralda Mitre en el Bailando, y Nequi defendió a su hijastra.

Galotti Latorre.jpeg Tras un furioso enfrentamiento mediático, Yanina Latorre le pidió disculpas a Nequi Galotti en el mismo ámbito: la tv.

Fue entonces en mayo de este 2021cuando Ángel de Brito intentó una reconciliación entre ambas mujeres, usando su programa Los ángeles de la mañana como espacio de reunión. Así fue que, todo sea por el rating, Yanina no tuvo inconveniente en disculparse con su ex amiga y compañera de panel, "Nequita te pido disculpas, en algún momento se me fue la mano con vos. Estaba muy enojada".