El dramático mensaje de La China Suárez: "Yo no me voy a pegar un tiro".

"Cuando a ella le gusta alguien va al frente, en este caso él no le dio mucha bola", acotó la panelista.

image.png

En su cuenta de Instagram, La China Suárez salió a responderle a Paula Varela. "Hasta cuando vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto es abuso. Desmintió categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién ese ese hombre. Dejen vivir. Mira que hay periodistas que se preocupan por averiguar... ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?", sentenció Suárez.

Aunque eso no fue todo. En otro posteo, la actriz expresó: “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”.

sangre japonesa.jpg

Y concluyó: "Ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’, y son los primeros en ejercerlo”.

La respuesta de Paula Varela a La China Suárez

Este martes en Intrusos, Paula Varela se tomó unos minutos para responderle a La China Suárez.

"No hay mentira querida Eugenia, porque nunca hubo una concreta verdad. Lamento profundamente que esto te haya saltado tanto... Por algo será. Vos sabrás...", afirmó la periodista.

Varela dejó en claro que le llegó la información de muy buena fuente. "No necesito inventar ninguna información. Muchas veces por el camino se va dejando gente herida, que después habla... y nos cuenta cosas a los periodistas", concluyó la panelista.