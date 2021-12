El fuerte tuit de Verónica Lozano tras el descargo de Fabián Gianola.

"Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció”, dice Gianola en dicha grabación.

Fabián Gianola, sobre las denuncias de abuso: "No debo pedir perdón por algo que no hice"

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja”, expresó en otro tramo del descargo.

Después de ver el video de Gianola, Verónica Lozano lanzó un fuerte tuit. La conductora se refirió a los vinos que se observan detrás el actor en el grabación.

https://twitter.com/verolozanovl/status/1471528349138780162 El acusado hace su descargo .. Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito q se le imputa .la culpa siempre es del otro/a pic.twitter.com/SsjsURWeIe — VL (@verolozanovl) December 16, 2021

"El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa. La culpa siempre es del otro/a", opinó la figura de Telefe.