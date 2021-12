El gesto de Wanda Nara con la persona que le pidió trabajo durante la apertura de su local

Así, esta mañana Yanina Latorre comentó esta situación durante la emisión LAM (El Trece), y al tener línea directa con la mediática no dudó en consultarle si ayudaría a la joven. "Ahí me escribió. 'Sí, tengo el currículum', me dice Wanda. Ya la llamaron a la chica. Ahí le pregunté en qué puesto la van a contratar...", explicó la angelita. Y como todo lo que hace o deja de hacer Wanda Nara hoy por hoy está en cadena nacional, rápidamente se supo el final de esta historia.

Wanda historias inauguración Wanda Cosmetics.jpg Wanda Nara inauguró este jueves su primer local de cosméticos en el shopping del Abasto. Allí una joven, en busca trabajo, logró acercarse a ella y darle en mano su currículum.

Fue entonces la propia Wanda Nara quien anunció este viernes desde sus historias de Instagram que finalmente le dio trabajo a la chica, al compartir un audio de una de las colaboradoras de su equipo avisándole "Cumpliste el sueño a Camila Oliveto, ya la contratamos". Así la rubia le dio la bienvenida a su empresa a Camila, una joven que con su intrepidez ayer logró llegar hasta la mediática y darle en mano su Currículum, para así asegurarse que la mayor de las Nara escuchase su pedido.

Crédito: RS Fotos.

Wanda Nara se excedió de Photoshop y no se lo perdonaron

Wanda Nara cometió un error al retocar una foto y en las redes no se lo perdonaron. La mujer de Mauro Icardi se estaba arreglando para una de sus campañas de fotos, en bata y decidió hace una foto jugada frente al espejo.

Mostró más escote, se abrió un poco para mostrar las piernas pero con editor las afinó por demás y hasta parece que hay una más ya que se mezcla con el tapizado de la silla en la que está, por lo que generó muchas críticas.

wanda photoshop.png

A la rubia no le gustó nada que las juzguen entonces bloqueó los comentarios de esa imagen.

Desde su llegada al país Wanda Nara revolucionó todo e incluso presentó el local de su línea de cosméticos y maquillajes en un importante shopping de la ciudad de Buenos Aires.