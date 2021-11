Fue en ese momento cuando le periodista le repreguntó a Enrique Pinti, si él como artista al menos le veía talento. Pero la respuesta fue más del 'grasa' que acaba de disparar. “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, se atajó el actor.

Embed

“De todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, intentó minimizar el tenor de sus declaraciones al tiempo que indicó que “hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera lo está haciendo [alcanzando la fama]”.

Tras difundirse las declaraciones de Enrique Pinti sobre L-Gante bastaron unos minutos para que las redes reaccionaran. “¡Como les jode a ciertos personajes ya encumbrados que a L-gante triunfe le vaya bien, sea la sensación del momento y lo haga valer. No sé si es envidia o simplemente desprecio de clase, que un pibe, salido del tercer cordón del conurba sea tan exitoso”, disparó un usuario de Twitter. Mientras que otro aseguró que el actor buscaba prensa, al asegurar “Quique, debe haber otras formas de volver a figurar. Agarrárselas con un pibe porque no entendés lo que hace, no es el modo che”.

L-Gante en Bolivia: lo recibieron en limusina con su nombre grabado

L-Gante viajó a Bolivia para comenzar su gira por el país vecino y fue recibido con una limusina con su nombre. El joven de 21 años, emocionado y agradecido, decidió compartir el momento con sus fanáticos en su cuenta de Instagram. “Mira como me reciben acá en Bolivia, que máquina. A ver ¿qué dice ahí?”, señaló el cantante de “Cumbia 420”.

“L-Gante, nosotros somos los que le estamos brindando la limusina”, le dijo un hombre que se le acercó. “¡Bien ahí! Que elegancia la de Bolivia”, respondió L-Gante.

Embed

Cómo será la gira de L-Gante en Bolivia

L-Gante recorrerá distintas localidades de Bolivia del 3 al 7 de noviembre. La fechas confirmadas son el 3 de noviembre en Oruro; 4 de noviembre en el Show Time Arena de Santa Cruz de la Sierra; el 5 de noviembre en Potosí; el 6 de noviembre en el hotel Regina de Cochabamba y el Teatro al Aire Libre de La Paz; y por ahora la última fecha fue programada para el 7 de noviembre en Tarija.