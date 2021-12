Flavio Mendoza reveló que está en pareja desde hace un año

“Nos conocimos por las redes sociales. Me hablaba por TikTok. Me escribió una vez por ahí y me decía: ‘¿el pelo del nene es de verdad?’. Y yo pensaba '¿no sabe quién soy?'. Lo invité al teatro, empezamos a hablar, y me di cuenta que realmente no sabía nada del ambiente", sostuvo.

El coreógrafo explicó que su pareja es militar y trata de mantenerse lejos de la exposición pública. "Él no quién era yo porque en ese momento estaba en una fuerza, donde estudiaba, trabajaba y vivía", sentenció.

¿Quién es el novio de Flavio Mendoza?

El nuevo novio de Flavio Mendoza se llama Waldo Gómez, es entrerriano.

El coreógrafo y el joven se conocieron por medio de TikTok.

La primera cita fue el teatro, donde Flavio estaba ensayando un espectáculo.

“Es la persona más sana y dulce”, dijo el creador de Stravaganza hace unos meses cuando confirmó el romance.