"El único dato que nos trae alivio es que sea cero": Milei defendió el rumbo económico tras el dato de inflación

“Nosotros pusimos en caja las cuentas públicas en un mes”, destacó. También sostuvo que ese resultado fue posible por el "talento" del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo económico.

El recorrido de la inflación

Además, el mandatario planteó que hacia mayo del año pasado la inflación había descendido hasta niveles cercanos al 1,5% mensual y destacó que incluso se habían registrado meses con deflación en el segmento mayorista. Sin embargo, atribuyó el cambio de tendencia a factores políticos y financieros, entre ellos lo que definió como un “ataque especulativo” y decisiones legislativas que, según su visión, buscaron afectar el programa económico luego de que el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ganara las elecciones a la Legislatura porteña del año pasado.

También cuestionó el rol del Congreso, que "sancionó más de 40 leyes orientadas a alterar el equilibrio fiscal" y apuntó contra sectores políticos, mediáticos y empresariales. "Los medios jugaron en contra del programa económico y cargaron la calle con malas intensiones", sentenció y agregó: "Hubo un intento de golpe de estado".

congreso nacional.webp Milei afirmó que al principio de su mandato el Congreso sancionó más de 40 leyes orientadas a alterar el equilibrio fiscal. (Foto: archivo)

Los salarios

El presidente vinculó la pérdida de poder adquisitivo con la estacionalidad del primer trimestre del año y el impacto de factores externos como la guerra de Estados Unidos e Irak. Además, defendió el esquema de ordenamiento del Banco Central y planteó la necesidad de capitalizar la entidad como parte del "proceso de estabilización".

El mandatario sostuvo que la política fiscal implicó un ajuste de 15 puntos del PBI, y que, a pesar de eso, "no se aumentaron impuestos".

En ese marco, definió el debate económico como un problema de orden moral y cuestionó el financiamiento del déficit con deuda futura. “Es profundamente inmoral, todos yéndonos de joda y que lo paguen nuestros nietos”, expresó.

Baja de la pobreza

El mandatario también afirmó que se devolvieron U$S 100 millones a los argentinos y vinculó la baja de la pobreza con la corrección de precios relativos. Según su planteo, la pobreza pasó "del 57% en medición mensual a niveles actuales cercanos al 28 o 29%".

pobreza-en-la-argentina-1153361.webp "La pobreza pasó del 57% en medición mensual a niveles actuales cercanos al 28 o 29%", sostuvo Milei. (Foto: archivo)

El impacto de la guerra

Milei sostuvo que la economía argentina se comportó en línea con estándares internacionales en un contexto de cambios en el precio del petróleo y aseguró que, en otro escenario, el país podría haber sufrido una crisis mucho mayor. "En otro momento hubiéramos volado por el aire", señaló.

En ese marco, el presidente señaló que el objetivo de su Gobierno es mejorar el bienestar de la población. "A mi me votaron para mejorar el bienestar de los argentinos, eso implica exterminar la inseguridad. Los piquetes pasaron de nueve mil a cero y la inflación a 30% anual. Es un número espantoso pero vamos por el camino correcto", sentenció.