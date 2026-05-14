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El Banco Central superó los USD 8.000 millones adquiridos y extendió a 87 ruedas su racha de compras

La autoridad monetaria adquirió USD 140 millones en la última jornada y alcanzó el 80% de la meta anual prevista para 2026.

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El Banco Central ya alcanzó más del 80% de la meta anual de compra de divisas prevista para 2026. (Foto: archivo).
El Banco Central ya alcanzó más del 80% de la meta anual de compra de divisas prevista para 2026. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo este miércoles su racha positiva en el mercado cambiario y acumuló 87 jornadas consecutivas con saldo comprador. La autoridad monetaria adquirió USD 140 millones y ya supera los USD 8.000 millones comprados en lo que va de 2026, en un contexto marcado por acuerdos con entidades privadas y organismos públicos.

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Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central acumuló compras por USD 8.016 millones. Abril fue el mes con mayor volumen de adquisiciones, al registrar ingresos por USD 2.769 millones. Desde el arranque del programa, solo el 2 de enero cerró sin compras oficiales.

En las últimas ruedas también se observó una aceleración en la adquisición de divisas, luego de una primera semana de mayo en la que los montos diarios habían quedado por debajo de los USD 100 millones.

Las compras se están realizando todavía sin que se concrete el ingreso principal del grueso de los dólares provenientes de la cosecha agrícola. Según las proyecciones oficiales, la mayor liquidación del sector exportador incrementará la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliará el margen de intervención del BCRA durante las próximas semanas.

Cómo están las reservas

Con los USD 8.016 millones ya adquiridos, el Banco Central alcanzó un avance del 80,16% respecto de la meta anual prevista para este año. No obstante, durante el primer trimestre el incremento neto de reservas se vio condicionado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda.

Para sostener el ritmo de compras, la autoridad monetaria emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local. El objetivo oficial fue reducir presiones sobre el tipo de cambio y contener el impacto inflacionario.

Las proyecciones del Gobierno para 2026 contemplan compras netas de divisas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo principalmente del ingreso de dólares y de la demanda de pesos en la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que ambos factores serán determinantes para el resultado final del año.

Banco Central reservas 14 de mayo
Las reservas internacionales cerraron en USD 46.194 millones tras una baja explicada por pagos de deuda y la ca&iacute;da en la cotizaci&oacute;n de activos. (Foto: Banco Central).

Las reservas internacionales cerraron en USD 46.194 millones tras una baja explicada por pagos de deuda y la caída en la cotización de activos. (Foto: Banco Central).

En ese escenario, la liquidación de la cosecha gruesa aparece como uno de los principales motores para fortalecer las reservas internacionales. A eso se sumaría la emisión de deuda corporativa en mercados externos, que podría aportar más de USD 3.200 millones adicionales.

Pese a las compras de divisas, las reservas internacionales cerraron la última rueda en USD 46.194 millones, tras caer USD 337 millones en el día. La baja respondió a la caída en la cotización de activos que integran las reservas y a pagos realizados a organismos internacionales.

El nivel máximo de reservas de la actual gestión se registró en febrero, cuando alcanzaron USD 46.905 millones, el monto más elevado desde 2018. Luego, el stock retrocedió producto de vencimientos de deuda y de la volatilidad financiera internacional, que impactó sobre activos como el oro y los bonos soberanos.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA afirmó que el escenario internacional y la evolución del comercio exterior permitirán sostener el proceso de acumulación de reservas durante 2026.

“Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia”, señaló el organismo en el documento oficial.

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