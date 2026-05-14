El Gobierno pone en marcha la privatización de Aysa: cuánto espera recaudar

El funcionario también defendió el esquema de privatizaciones impulsado por el Gobierno. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, afirmó.

El esquema de concesión

La empresa ya había firmado hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada que consolidó el esquema vigente desde 2024. El modelo establece una concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, inversiones privadas obligatorias sin asistencia estatal y la obligación de mantener equilibrio económico financiero.

Quiénes son los posibles interesados

Transener Los empresarios Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky, asociados en Edison Energía. (Foto: A24).

Entre los posibles interesados en quedarse con Aysa aparece Edison Energía, de los hermanos Juan, Patricio y Jorge Neuss, asociados con el empresario Rubén Cherñajovsky de Newsan, y los dueños de Havanna. Se trata del mismo grupo que ganó la licitación de Transener. Por otro lado, aparece Mauricio Filiberti, dueño de Transclor.

mauricio-filiberti El otro interesado en la concesión es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor.

La red de Aysa

Aysa presta servicios de agua potable y cloacas a unos 15 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y es considerada la segunda empresa del sector más grande de América Latina.

El proceso es asesorado por el Banco Mundial, mientras que la valuación quedó en manos del BICE y la licitación será coordinada por el Ministerio de Economía.

En paralelo, la firma continúa con el ajuste de tarifas para acompañar la inflación. Desde mayo y hasta agosto aplicará aumentos mensuales del 3%, lo que llevará la tarifa promedio de agua y cloacas a $29.967.