En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
AySA
Luis Caputo
PLAN OFICIAL

El Gobierno pone en marcha la privatización de Aysa: cuánto espera recaudar

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la publicación de los pliegos para vender el 90% de Aysa. La operación forma parte del plan oficial para sumar fondos mediante privatizaciones.

Banner Seguinos en google DESK
El Gobierno busca desprenderse de la empresa que presta servicio de agua y cloacas a 15 millones de personas en el AMBA. (Foto: archivo).

El Gobierno busca desprenderse de la empresa que presta servicio de agua y cloacas a 15 millones de personas en el AMBA. (Foto: archivo).
Leé también El Gobierno autorizó el inicio del proceso para la privatización total de AySA: el detalle sobre las acciones
El Gobierno autorizó el inicio del proceso para la privatización total de AySA

La operación forma parte del plan oficial para obtener fondos mediante privatizaciones y concesiones. Según anticipó Caputo, este año el Gobierno prevé sumar unos US$ 2.000 millones destinados al pago de deuda. En esa lista aparecen las centrales hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas por US$ 706 millones; la venta de acciones de Transener, por US$ 361 millones; y varios corredores viales.

Luis Caputo X

“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, sostuvo el ministro en un mensaje publicado en X.

El funcionario también defendió el esquema de privatizaciones impulsado por el Gobierno. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, afirmó.

El esquema de concesión

La empresa ya había firmado hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada que consolidó el esquema vigente desde 2024. El modelo establece una concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, inversiones privadas obligatorias sin asistencia estatal y la obligación de mantener equilibrio económico financiero.

Quiénes son los posibles interesados

Transener
Los empresarios Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky, asociados en Edison Energía. (Foto: A24).

Los empresarios Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky, asociados en Edison Energía. (Foto: A24).

Entre los posibles interesados en quedarse con Aysa aparece Edison Energía, de los hermanos Juan, Patricio y Jorge Neuss, asociados con el empresario Rubén Cherñajovsky de Newsan, y los dueños de Havanna. Se trata del mismo grupo que ganó la licitación de Transener. Por otro lado, aparece Mauricio Filiberti, dueño de Transclor.

mauricio-filiberti
El otro interesado en la concesión es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor.

El otro interesado en la concesión es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor.

La red de Aysa

Aysa presta servicios de agua potable y cloacas a unos 15 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y es considerada la segunda empresa del sector más grande de América Latina.

El proceso es asesorado por el Banco Mundial, mientras que la valuación quedó en manos del BICE y la licitación será coordinada por el Ministerio de Economía.

En paralelo, la firma continúa con el ajuste de tarifas para acompañar la inflación. Desde mayo y hasta agosto aplicará aumentos mensuales del 3%, lo que llevará la tarifa promedio de agua y cloacas a $29.967.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AySA Luis Caputo Empresarios
Notas relacionadas
Ricardo Alfonsín criticó la posible privatización de AySA y pide la intervención del Congreso
El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA: en qué plazo debe concretarse la operación
El Banco Central superó los USD 8.000 millones adquiridos y extendió a 87 ruedas su racha de compras
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar