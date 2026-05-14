Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en abril

Cuánto se necesitó para no ser pobre en abril 2026

De acuerdo con el relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza en abril variaron según la composición del hogar.

Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, necesitó $1.170.106 para no ser pobre. En el caso de una familia de cuatro integrantes, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de seis y ocho años, el ingreso requerido fue de $1.469.768. En tanto, para un hogar de cinco integrantes, el monto ascendió a $1.545.872.

canasta basica abril

Línea de indigencia

Respecto de la línea de indigencia, un hogar de tres personas necesitó en abril de 2026 $529.460 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, mientras que uno de cuatro integrantes requirió $665.053. En tanto, una familia de cinco integrantes necesitó $699.490.

La canasta básica de CABA

Por su parte, el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), una familia tipo necesitó ingresos mensuales de $2.384.515 para ubicarse dentro del nivel de clase media. En su informe “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, el organismo señaló que este umbral aumentó casi 30% en el último año, por debajo de la inflación acumulada en el mismo período.