En pocos minutos, el nombre de la actriz se convirtió en trending topic. Muchos usuarios llenaron las redes de memes sobre la cuenta de Flor en esa página de contenido erótico. Incluso, algunos compararon su foto en ese sitio con una de Edna Krabappel de Los Simpsons.

"Lo bizarro no es que Florencia Peña venda sus fotos en bolas.... sino que haya gente que pague #BuenMartes", "¿Florencia Peña vende contenido erótico? No sé por qué Flor Peña me hace acordar a Edna Krabappel", "Esperando al héroe que le compre las fotos a Florencia Peña, las suba gratis y le cague el negocio", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

¿Cuánto cuesta acceder al contenido erótico de Florencia Peña?

¿Cuánto cuesta acceder al contenido erótico de Florencia Peña?

¿Cuánto cuesta la subscripción? 15 dólares es el precio que hay que pagar para ver el costado más hot de la actriz. Es decir, 2900 pesos según la cotización blue.