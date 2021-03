Graciela Alfano reveló el carísimo regalo que le hizo Diego Maradona

“Me regaló un brillantito divino. A mí no me gustaba que me regalen cosas y él me preguntaba si lo usaba y le dije que lo acepté porque era educada”, dijo sobre el presente que le mandó para uno de sus cumpleaños.

“Un día me lo puse y no me lo saqué nunca más, lo tengo puesto en este momento", contó la rubia.

"La primera vez que lo vi a Maradona él tenía 14 años y yo 22. Era chiquito, mi papá lo llamaba ´Maravilla Maradona´. Yo lo miraba y me preguntaba por qué le dirán maravilla y al verlo hacer jueguitos pensé: ´No puede ser, tiene una mano en el pie´”, recordó sobre la primera vez que lo vio.

“Años después, él viaja a España y le hacen una nota donde dice que estaba enamorado de una actriz argentina, Graciela Alfano. Le preguntaron si le había dado bola y él, pudiendo mentir, dijo la verdad, que no. Después nos vimos infinidad de veces", indicó sobre el Diez.