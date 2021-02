El primer viaje y las primeras fotos de Graciela Alfano con su nuevo novio al que conoció en plena cuarentena

Graciela Alfano aprovecha el buen clima de la playa y realizó el primer viaje de amor con su nueva pareja.

Recordemos que la rubia contó que en plena cuarentena conoció a un vecino que se asomaba desde el balcón de abajo en su edificio.

❮ ❯

"Podría ser una película y llamarse: 'La cuarentena del amor'. Yo estaba en chancletas como cualquier señora, completamente despeinada, y salgo al balcón a intentar callar a mi perro que estaba ladrando y no quería que sea una molestia para los vecinos", contó.

Así fue que gracias a los ladridos de su perro conoció a su misterioso vecino: "De repente veo un señor re buen mozo, flaco, vestido con una linda camisa; todo un divino, y rápidamente emprendí retirada para ponerme un brillito en la boca y cambiarme el batón horrible que tenía puesto por alguna cosa más interesante".

Una vez convertida en su "versión diva", cuenta que tomó la iniciativa y le dijo: "Disculpe señor, mi perrito es muy buena onda, pero está un poco alterado", y empezaron a charlar. Después de hablar unos minutos, Alfano no perdió el tiempo y le preguntó al señor: "¿Usted tiene familia?", y descubrió que ambos están solteros. En este sentido, confesó que al saber que el hombre no tenía compromisos románticos no dudó en usar sus armas de seducción: "Le ofrecí que si necesitaba algo rico yo se lo preparaba y se lo pasaba por el balcón".

Actualmente se encuentran en Claromecó y fue fotografiada en la playa. El novio de Grace es el del medio en la foto de abajo.

"Ahora en este momento estoy en Claromecó, en la playa. Estamos cerca de un campo", expresó Alfano el pasado lunes en charla con Ángel de Brito. "¿Estás de vacaciones con la persona que me dijiste?", le consultó el conductor de LAM. "Está cerca. es un señor que tiene un campo acá cerca, ya nos conocíamos de antes, éramos vecinos", le comentó Graciela.

"¿Es el médico Grace?", lanzó sin filtro Mariana Brey dejando expuesta a la rubia. "Em, no", soltó la exvedette causando la risa de todas las panelistas. "Lo tengo cerca. Hay una edad en que uno tiene que tener un médico cerca por las dudas", agregó la entrevistada a modo de broma.