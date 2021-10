Embed

"Tuve tantas sorpresas durante este año, que cuando mi mujer tuvo que ir al hospital y nació mi hija, no sabía si reir, llorar, explotar... no me salía nada. Cuando la vi ahí muy cerca mío, se me cayeron las lágrimas simplemente", relató L-Gante sobre la llegada de Jamaica a su vida. Al mismo tiempo, recordó emocionado cómo era su vida el año pasado al asegurar que "un año atrás andaba sin plata, sin ropa... caminado por todo General Rodríguez vendiendo barbijos o vendiendo sándwiches en cuarentena... así andaba".

L gante.jpg L-Gante en Los Mammones repasó su vida, dejó un mensaje para la juventud y por supuesto dio un pequeño recital que hizo bailar a todos. Foto: América TV.

Claro que también se tomó unos minutos entre el repaso de su vida, sus anécdotas de chico y la reciente visita al presidente Alberto Fernández, para dejar un mensaje a todos aquellos que tienen un sueño y no ven la forma de concretarlo. "Yo también comencé sin nada, y pensándolo cuando me iba a dormir algo que lo veía como súper imposible. Cuanto antes comiencen a construir su camino al futuro, puede que ya lo hayan logrado. Y más de lo que esperaban encima", expresó mirando a cámara despertando el aplauso de Jey Mammon y su equipo.

El accidente de L-Gante por el que casi pierde un pie

Dentro de los distintos momentos que Jey Mammon supo crear de la mano de su invitado, hubo tiempo para que L-Gante recuerde aquel accidente en el que se le salió el tobillo en un accidente en moto. "Había una moto que la habíamos mandado a arreglar porque se había fundido. Después de tanto tiempo, llegó andando. Entonces dije 'la voy a usar'. Di una vuelta al barrio, como a las seis de la tarde", comenzó recordando el creador de la cumbia 420.

"Me chocó un auto, arrastré media cuadra y me tiré agarrado a la moto para no salir volando. Esa secuencia fue así: mirá, yo no tenía medias", explicó L-Gante y se sacó la zapatilla izquierda y graficar aquel momento. "Imaginate que ves así como el talón salido. Yo me hacía así y no me salía. No era el talón, ¡era el tobillo!", recordó.

L-Gante a la salida de Los Mammones.jpg L-Gante siempre del lado del pueblo, no dudó en parar frente a la gente que estaba reunida en la puerta del canal para saludarlo. Se tomó fotos con cada uno que le pidió un recuerdo.

Ya al término de la entrevista en el programa de América TV, Elián Ángel Valenzuela no defraudó a sus seguidores y se tomó un rato para saludar a todos aquellos fanáticos que se habían reunido en la puerta del canal.