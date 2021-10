Jamaica.jpg Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, hizo su primera producción fotográfica a sólo 2 días de su nacimiento. Toda una estrella.

A medida que pasaron los días, la cuenta de Instagram de Tamara se fue llenando de postales de la nueva integrante de la familia. En tanto, el creador de la cumbia 420, un tanto más reacio a esas cuestiones, también optó por compartir las primeras imágenes de Jami -como la llaman- apenas días después después del parto. Así, pasadas las primeras tres semanas, la flamante mamá decidió festejar la llegada de Jamaica publicando algunas postales de la tierna producción fotográfica que hicieron días pasados.

Jamaica 1.jpg Otra de las dulces postales de la producción fotográfica de Jamaica, la hija del cantante L-Gante y su novia, Tamara Báez.

En un par de horas, fueron más de 10 personas las que likearon la dulce postal. "Felices 3 semanas" fue simplemente el mensaje de Tamara Báez a su hija. Y la publicación se llenó de corazones y felicitaciones, como 'bombona', 'qué belleza, esa sonrisa hermosa' o 'es un ángel', entre muchos otros. Esta situación seguramente deja en el olvido el mal momento vivido, cuando en medio de la producción fotográfica día atrás, un seguidor cuestionó a la novia de L-Gante creyendo que había contratado una niñera para cuidar a la bebita, y ella no dudó en cruzarlo y escracharlo.

L-gante hizo un fuerte descargo a las críticas por su reunión con Alberto Fernández

L-Gante sorprendió este fin de semana aceptando una invitación de encontrarse en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández. El encuentro generó muchas opiniones y críticas y el cantante respondió a todos sin filtro, fiel a su estilo.

"Tuve una charla con el presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedicó estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-gante; con tan solo 21 años me las arregle como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento", comenzó escribiendo en su descargo.

"Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque Tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa EL PUEBLO y que su VOZ se escuche" siguió. Para luego asegurar "A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE", cerró, dejando afuera todo tipo de hipótesis.

El presidente Alberto Fernández recibió a L-Gante, a su novia Tamara Báez, y a Jamaica, la primera hija de ambos. Antes del final del encuentro, Fernández le pidió a L-Gante que “nunca pierda la humildad” y que no olvide jamás que “tiene un talento natural para llegar a los otros”. “Usalo bien”, concluyó el presidente y el músico aseguró que va a "valorar un montón" sus consejos.