L-gante papá: internaron a su novia para dar a luz a Jamaica

En pleno auge del cantante, Tamara supo esconderse en su sombra hasta que A24 Show la descubrió. La mujer comenzó a mostrarse y ahora acompaña a Elían a todos lados y no se esconde de las cámaras. Pero, puso sus cuentas sociales el privado.

La pareja lleva 5 años juntos, entre varias idas y vueltas, y ahora van a ser padres de su primera hija, que tenía previsto nacer el 15 de este mes. Se adelantó una semana.

Por ahora viven en casas separadas, pero pronto -cuando la terminen- se mudarán a la casa que se está construyendo el músico detrás del domicilio de su madre en General Rodríguez.

image.png

L-Gante presentó oficialmente a su novia y contó su historia de amor

L-Gante estuvo como invitado de Juana Viale en el ciclo “Almorzando con Mirtha Legrand”, El Trece, y entre otras cosas presentó oficialmente a su novia Tamara Báez y habló sobre su historia de amor.

“¿Y cómo la conociste a tu novia?”, le preguntó Juana Viale.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, respondió el cantante.

"En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, explicó.

“Ahí está Tamara, colorada como un tomate”, dijo Juana y volvió a preguntar: “¿Y hace cuánto que están juntos?”.

“¿Y hace cuánto será Tamara?”, lanzó L-Gante mirando a su novia: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”, expresó.