La alegría de Momo, el hijo de Jimena Barón, por creer que tendrá un hermanito

Jimena Baron le explicó que no era eso sino un test de coronavirus y el niño se desilusionó. La cantante de La cobra compartió la carita del pequeño con el test en su mano.

Jimena Barón comenzó una relación con Matías Palleiro, que se conocieron durante este año en La academia donde él era participante y ella jurado. Se animaron a contarlo en público y ahora viven el romance a pleno pero lejos de los flashes, aunque por ahora la idea de ser padres no está en los planes.

Jimena Barón confeso qué hace cada vez que se emborracha

Jimena Barón siempre logra llamar la atención de alguna manera: desde sus osados look o por sus picantes declaraciones. Esta vez, la ya ex jurado de La academia, el ciclo de Marcelo Tinelli que terminó el pasado viernes, contó qué hace cada vez que se emborracha.

La actriz y cantante admitió que cuando toma de más en cualquier lado y suena “Fresa” de Tini Stoessel no duda en escribirle a su colega a través de las redes sociales.

Entonces, La cantante de la “La Cobra” salió de fiesta este fin de semana a la fiesta Bres y cuando sonó el tema de Tini Stoessel no dudó en admitir en sus historias de Instagram: "¿Cada vez que suena este tema le mando un audio ebria a Tini Stoessel? Sí".

Sobre el fin de su labor en ShowMatch la cantante también reveló: "La pasé muy mal en la pandemia. Gracias a Dios no me faltó dinero, pero me trajo todo un viaje personal muy duro. Me estaba costando muchísimo mentalmente y emocionalmente. No la estaba pasando nada bien y este programa me hizo muy bien".

"Me cayó en un momento de la vida en el que la estaba remando fuerte, encerrada, con mi hijo y con temas personales", indicó Barón.