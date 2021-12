Jimena Barón confeso qué hace cada vez que se emborracha

Entonces, La cantante de la “La Cobra” salió de fiesta este fin de semana a la fiesta Bres y cuando sonó el tema de Tini Stoessel no dudó en admitir en sus historias de Instagram: "¿Cada vez que suena este tema le mando un audio ebria a Tini Stoessel? Sí".

Sobre el fin de su labor en ShowMatch la cantante también reveló: "La pasé muy mal en la pandemia. Gracias a Dios no me faltó dinero, pero me trajo todo un viaje personal muy duro. Me estaba costando muchísimo mentalmente y emocionalmente. No la estaba pasando nada bien y este programa me hizo muy bien".

"Me cayó en un momento de la vida en el que la estaba remando fuerte, encerrada, con mi hijo y con temas personales", indicó Barón.

jimena-baron.jpg

Jimena Barón reveló si volvería a ser madre y botinera

Jimena Barón, en pleno noviazgo con Matías Palleiro, reconoció en su visita de miércoles feriado a LAM, El Trece, que le gustaría volver a ser mamá.

“Sí, quiero volver a ser mamá", reconoció la jurado de La Academia, Jimena Barón, ante la consulta directa de Ángel de Brito. Y luego, la madre de Momo amplió pícara: "Pero para hacer las cosas bien, ¿me faltarían dos años de novia? Yo ahora quiero hacer las cosas bien”.

“Yo creo que ahora, por mi historial, debería estar un año de novia, me tengo que casar”, enfatizó la cantante, quien también reconoció que volvería a ser botinera tras el final de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.

Además, Jimena adelantó que se tomará unos días de vacaciones de soltera con amigas antes de retomar sus compromisos de trabajo.