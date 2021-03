La amenaza de la mamá de Rocío Oliva a Dalma Maradona

Embed

"Decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo. Que cuando yo hable la dejo a ella y a la madre, chiquititas", decía el mensaje de Mónica que leyó Lussich.

Y agrega: "Que conmigo no se metan, nada tienen para decir de mí como madre, yo no he sigo una chorra".

image.png Rocío Oliva en la casa que le compró Diego Maradona

Recordemos que más allá de los dichos de Dalma en la noche de ayer, hay un conflicto por la casa donde vive la familia de Rocío Oliva que se las regaló Diego Maradona.

"Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha. Rocío tiene la madre que le tocó pero que no me tilden de chorra en el mundo entero, vividora, mentirosa, ayer Claudia les mintió a todos", remata el mensaje de Mónica.