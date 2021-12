La drástica prohibición de Ángeles Balbiani a su hijo

“Me acuerdo que hablando con mi pareja decíamos que algo le pasaba. Y cuando terminó de jugar ahí recapituló. Yo trabajo fuera de casa poco pero hubo madres que tuvieron que seguir trabajando ocho horas diarias fuera de casa y no es fácil”, agregó.

Con esto Ángeles levantó todo una polémica en las redes y muchos padres aseguraron que a sus hijos les pasaba lo mismo. Este juego es de competición

Además, la amiga de Pampita está esperando a su segundo hijo: "Va a ser varón y Benjamín está feliz, más de lo que yo pensaba. Es difícil conectarse con una panza para los padres, imaginate para un hermano. Y Benja lo toma con felicidad", agregó.

image.png ángeles balbiani

El drama de Angie Balbiani sobre la alimentación de su próximo hijo

Angie Balbiani atraviesa su segundo embarazo. La actriz y periodista sorprendió al anunciar que volverá a ser madre a los 40 en diciembre con Juan, un hombre de 38 años que conoció en una plaza hace un tiempo.

Es el segundo hijo de Angie que ya es madre de Benjamín de 13 años, pero las cosas han cambiado un poco desde entonces y lo que hoy más lamenta la ex Rebelde way es que no podrá amamantar al bebito.

“En una cirugía estética de lolas, el doctor que me operó en su momento me cortó los conductos galactóforos. Me enteré cuando nació Benja porque generaba leche, pero no salía y él perdía peso. Fue mala praxis. En su momento entré en una depresión postparto terrible. Ahora tengo otra cabeza. Voy a llevar una mamadera y una leche en el bolso”, contó.

"Flota la idea de que, si no parís de manera vaginal y no das de mamar, no sos suficientemente madre. Otras dicen: intentá darle de amamantar. Y no saben, por ejemplo, que yo no puedo”.

Sobre la llegada del bebito explicó: “Esta vez me siento más amada y acompañada. Con el papá de Benja no me pasaba eso y nos separamos poco después de su nacimiento. El día que nació, me di cuenta que no le iba a poder dar una familia feliz a mi hijo y entendí que lo sano era seguir sola. Fue doloroso y triste, pero mi proyecto de familia fue el que armé con Benjamín”.

“Juan empezó a hacer comentarios respecto a tener hijos y le dije que si lo quería concretar teníamos que hacerlo pronto por mi edad. Y quedé. Estoy preparada para una cesárea y si viene parto natural… buenísimo”, explicó en una entrevista.