La emoción de Pampita: "Me volví a conectar con la gente"

Y resaltó: “Me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de mi vida. Cómo entré con el corazón destrozado y cómo me voy hoy, con este corazón tan sano, tan lleno de amor y con todas las cosas que la vida y Dios me mandaron”.

“Todo eso lo transité acá y esta es mi casa. Así que fue un placer venir todos los días a mi casa, compartir con ustedes, criar a mi hija (Ana) estos meses en el camarín, reírme a carcajadas, llorar con el alma por cosas bellísimas que me atravesaban y que estaban tan cerquita en la pista”, precisó la jurado.

Y cerró: “Lo digo siempre, este es uno de los programas más maravillosos que hay en la Argentina, que le dio lugar a tanto talento. Y es un programa que nos acompañó a los argentinos y llenó de alegría nuestras casas durante muchos años. Crecimos con ShowMatch en casa y con Marcelo Tinelli en la tele. Para mí, es un gran honor el día de mañana decir ‘yo trabaje en ShowMatch’. Así que gracias de todo corazón. Siempre en mi alma este hermoso recuerdo”.

Pampita se agobió y confesó que "no puede con su vida"

La modelo y conductora Pampita se agobió por un particular motivo que involucra a sus hijos y confesó que "no puede con su vida". “No puede ser. Así no llego más al 31”, dijo antes de explicar lo agotador que será este mes: “No todo es culpa del colegio, eh. Hay cosas también que los chicos hacen por fuera del cole y eso me tiene como loca. ¡Quince actos tengo en dos semanas! Acto de inglés, acto de catequesis, acto de gimnasia, acto de fin de año… Me voy a morir en el intento”.