La feroz reacción de Catalina Gorostidi tras la difusión de chats con nutricionistas: "Saben de mi enfermedad"

Tweet contra Cata

Qué dijo Catalina Gorostidi

Según relató Catalina Gorostidi, la polémica le llegó de manera indirecta y no por las redes sociales. La ex participante de Gran Hermano explicó que fue su entorno quien le advirtió sobre la circulación de los supuestos chats, y no dudó en responsabilizar a la cuenta que los difundió.

“De esto me enteré esta mañana cuando me lo contaron mis compañeros, porque a esa cuenta de X la tengo silenciada. Vive haciendo fake news de toda la gente de Gran Hermano. Con Juli Poggio tuvo un quilombo y creo que la denunció hace años”, sostuvo Catalina.

En esa misma línea, negó de forma categórica la veracidad del contenido viral y buscó diferenciarlo de un episodio real que sí protagonizó días atrás: “Es mentira. Eso nunca sucedió. Sí el otro día escraché a una licenciada en nutrición que me atacó, pero de esto me enteré hoy. Es mentira lo que publicó ”.

Además, mostró empatía por la persona que habría sido involucrada sin consentimiento en las capturas que circularon en redes: “¡Pobre la chica que usaron sus fotos! ”.

Lejos de restarle importancia, Gorostidi apuntó con dureza contra el perfil que viralizó el contenido, al que acusó de tener un historial de ataques hacia su persona y otros ex participantes del reality. “Esa cuenta siempre intenta dañarme. Siempre inventa fake news mías. Es fan de Furia”, aseguró.

“Es una cuenta conocida por ser fake. No para de hacer fake mías y de mi entorno. Le mando un beso y que siga lucrando conmigo”, agregó la médica.

En medio del revuelo, la mediática también reveló que la mujer que aparecía en las imágenes se puso en contacto con ella para aclarar la situación, visiblemente afectada por lo ocurrido. “La chica me escribió y le expliqué. Divina. Estaba re angustiada porque todo el chat es falso y yo no subí nada”, reveló la panelista.

“Estas cosas las vengo pasando hace tiempo. Al principio me trataban de gorda, cuando tenía un peso normal, ahora me tratan de gordofóbica. Todos saben que estoy pasando por una enfermedad, pero esta cuenta no para nunca ”, cerró Catalina, indignada con el impacto que este tipo de episodios tiene en su vida cotidiana.