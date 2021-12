Pampita reveló si entrevistaría a La China Suárez: "Todos son..."

Y sobre el escándalo del momento en la farándula, explicó: "No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trato con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo".

Y sobre el final, la modelo y conductora habló de su presente amoroso con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana: "Los dos queremos a esta familia como un tesoro, la cuidamos, la nutrimos, es una plantita que hay que regar todos los días, es una familia muy ensamblada con mucho amor".

"Era lo que necesitaba en mi vida, llegar de trabajar y tener a un hombre, que me espera, que me cuida, que quiere a mis hijos y esa sensación de estabilidad la necesitaba", destacó Pampita.

Y cerró: "Somos muy parecidos, muy sensibles, muy amorosos y generosos en el amor y en eso nos encontramos. Nos gusta lo simple. Somos felices con una siesta abrazados".

El fuerte mensaje de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños

Benjamín Vicuña cumplió 43 años hace unos días y lo celebró con un profundo mensaje en las redes sociales y tres fotos: “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define”, comenzó su movilizante posteo.