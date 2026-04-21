Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, pero mantiene el bloqueo a los puertos de Teherán

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El proceso diplomático tiene como actores clave al jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y al primer ministro Shehbaz Sharif, quienes impulsaron la extensión del alto el fuego para facilitar las negociaciones.

Sin embargo, el diálogo sigue estancado. La delegación iraní, encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó negociar bajo presión: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, afirmó.

Incluso, la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance a Islamabad quedó en suspenso ante la falta de definiciones por parte de Irán.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz y su impacto global

El punto más crítico del conflicto sigue siendo el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Según el Comando Central de EE.UU., al menos 28 buques fueron obligados a cambiar su rumbo o regresar a puertos iraníes desde que se impuso la medida, lo que evidencia el impacto inmediato sobre el tráfico marítimo.

el-vicepresidente-de-estados-unidos-jd-vance-gesticula-mientras-aborda-el-air-force-two-tras-participar-en-conversaciones-de-paz-con-iran-en-islamabad-pakistan-el-12-de-abril-de-2026-foto-reuters-HOJGOV5ZY7NEK El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, gesticula mientras aborda el Air Force Two tras participar en conversaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán, el 12 de abril de 2026. (Foto: Reuters)

Desde Teherán, el canciller Abbas Araqchi calificó el operativo como “un acto de guerra” y acusó a Washington de violar el alto el fuego.

Un escenario abierto y de alta tensión

Mientras Estados Unidos sostiene el bloqueo y mantiene a sus fuerzas en alerta, Irán insiste en que no negociará bajo coerción. El resultado es un escenario incierto, donde la tregua convive con una fuerte escalada de tensión.

La extensión del alto el fuego abre una ventana diplomática, pero con plazos ajustados y posiciones enfrentadas, el conflicto sigue lejos de resolverse y mantiene en vilo a la comunidad internacional.