Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, pero mantiene el bloqueo a los puertos de Teherán
El Presidente norteamericano advirtió que, pese a la tregua, Washington mantendrá la presión hasta que el régimen logre unificar su posición y avance el proceso diplomático.
Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán. (Foto: AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán, aunque confirmó que seguirá vigente el bloqueo sobre puertos y rutas marítimas iraníes. La decisión mantiene la presión militar y económica mientras continúan las negociaciones.
La medida se conoció horas antes de que venciera la tregua inicial y responde a un pedido de mediación de Pakistán, que busca dar margen para que Teherán presente una postura unificada en la mesa de diálogo.
“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo”, sostuvo Trump en redes sociales, donde dejó en claro que Estados Unidos mantendrá su postura firme mientras espera avances diplomáticos.
El mandatario justificó la decisión al señalar que el gobierno iraní atraviesa divisiones internas, lo que dificulta alcanzar un acuerdo inmediato. Aun así, remarcó que la tregua será temporal y condicionada: “No tenemos tanto tiempo”, advirtió, al dejar abierta la posibilidad de retomar la ofensiva.
El proceso diplomático tiene como actores clave al jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y al primer ministro Shehbaz Sharif, quienes impulsaron la extensión del alto el fuego para facilitar las negociaciones.
Sin embargo, el diálogo sigue estancado. La delegación iraní, encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó negociar bajo presión: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, afirmó.
Incluso, la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance a Islamabad quedó en suspenso ante la falta de definiciones por parte de Irán.
El bloqueo en el estrecho de Ormuz y su impacto global
El punto más crítico del conflicto sigue siendo el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
Según el Comando Central de EE.UU., al menos 28 buques fueron obligados a cambiar su rumbo o regresar a puertos iraníes desde que se impuso la medida, lo que evidencia el impacto inmediato sobre el tráfico marítimo.
Desde Teherán, el canciller Abbas Araqchi calificó el operativo como “un acto de guerra” y acusó a Washington de violar el alto el fuego.
Un escenario abierto y de alta tensión
Mientras Estados Unidos sostiene el bloqueo y mantiene a sus fuerzas en alerta, Irán insiste en que no negociará bajo coerción. El resultado es un escenario incierto, donde la tregua convive con una fuerte escalada de tensión.
La extensión del alto el fuego abre una ventana diplomática, pero con plazos ajustados y posiciones enfrentadas, el conflicto sigue lejos de resolverse y mantiene en vilo a la comunidad internacional.