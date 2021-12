Pampita se agobió y confesó que "no puede con su vida"

“No puede ser. Así no llego más al 31”, dijo antes de explicar lo agotador que será este mes: “No todo es culpa del colegio, eh. Hay cosas también que los chicos hacen por fuera del cole y eso me tiene como loca. ¡Quince actos tengo en dos semanas! Acto de inglés, acto de catequesis, acto de gimnasia, acto de fin de año… Me voy a morir en el intento”.

Entonces explicó: “No vivo tan cerca de todo. Y son todos en distintos horarios, tengo que ir de un acto al otro. No llegamos nunca así”, volvió a decir.

“Soy mamá y no puedo con mi vida”, sumó.

pampita 2.jpg

Moritán juró como diputado porteño: la emoción de Pampita

Roberto García Moritán juró el martes 7 de diciembre en el Congreso de La Nación como diputado porteño por el espacio de Juntos por el Cambio.

Su esposa, Carolina Pampita Ardohain, estuvo presente en el importante momento del empresario que llegó al Congreso de La Nación tras las últimas elecciones.

La modelo y conductora se mostró emocionada y acompañó al padre de su hija Ana, que nació en julio de este año, en el inolvidable acto. También estuvieron presentes los padres del empresario y economista.

"Juro por Dios, La Patria y Los Santos Evangelios, juro defender la libertad y la República, juro por todos los que creen, me hayan votado o no, que el motor de desarrollo de un país es la educación y el trabajo encolumnados en el esfuerzo y el mérito sin cortar caminos ni privilegios", indicó Roberto García Moritán en su posteo de Instagram con imágenes del acto oficial.