Dolor por la muerte de un ser querido en la familia de Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Te vamos a extrañar"

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y cariño, reflejando el acompañamiento del público en una despedida tan sentida como significativa.

Pedro alfonso y Paula Chaves

¿Por qué Paula Chaves habría pedido cambios urgentes en la producción de su programa en Olga?

Un momento inesperado al aire terminó desatando una fuerte polémica y ahora suma un nuevo capítulo con revelaciones que sacuden el detrás de escena. Todo ocurrió en el programa que conduce Paula Chaves junto a Nachito Elizalde en el canal de streaming Olga, cuando una intervención espontánea se volvió viral y generó un fuerte debate.

Durante una charla con Topa, una niña lanzó una frase que rápidamente recorrió las redes: “Las mujeres odiamos a Milei”. Lejos de pasar desapercibido, el comentario fue celebrado por parte del equipo en vivo, lo que encendió la polémica y generó múltiples reacciones.

En un primer momento, algunas críticas apuntaron hacia Chaves, aunque con el correr de las horas esa lectura empezó a relativizarse. Sin embargo, el episodio no habría quedado ahí y habría provocado un fuerte impacto interno.

Quien dio detalles fue Yanina Latorre en SQP (América TV) donde contó lo ocurrido y dejó entrever tensiones dentro del canal. "La producción fue muy efusiva. Paula no era la primera vez que le pasaba cosas con la producción", aseguró.

Según su relato, la conductora no quedó conforme con la situación y tomó una postura firme: "Paula pidió cambio de producción". Incluso, profundizó sobre las decisiones que habría impulsado: "El lunes va a haber otra gente, pidió suspensión en primera instancia. Se sintió expuesta".

En ese contexto, Latorre también cuestionó la dinámica del streaming y el rol de los equipos detrás de cámara: "En el stream la producción es interactiva, pero la línea debe ser la misma que la conductora. Paula al aire es impecable, es más lo que esconde, que lo que cuenta".

A su vez, el periodista Nicolás Peralta sumó información sobre el clima interno que se vive en Olga. "Hablé con una persona muy importante, esto generó un ruido interno muy grande. Sienten que hay una línea editorial que excede a los intereses del propio canal", explicó.

Lo que comenzó como un episodio aislado en pleno programa terminó escalando a una situación mucho más compleja, que podría derivar en cambios importantes dentro de la estructura del ciclo.