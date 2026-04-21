Dolor por la muerte de un ser querido en la familia de Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Te vamos a extrañar"

Un profundo dolor envuelve por estas horas a Pedro Alfonso y Paula Chaves, quienes atraviesan un momento de enorme tristeza por la muerte de Moro, su perro bulldog francés, que los acompañó durante 16 años.
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Pedro Alfonso compartió un mensaje cargado de emoción tras una pérdida que golpea de lleno a su familia con Paula Chaves y generó una fuerte reacción en redes.
Un profundo dolor envuelve por estas horas a Pedro Alfonso y Paula Chaves, quienes atraviesan un momento de enorme tristeza por la muerte de Moro, su perro bulldog francés, que los acompañó durante 16 años.
A través de sus redes sociales, Pedro decidió abrir su corazón con un posteo cargado de emoción, donde dejó ver el impacto que le generó esta pérdida. “Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre”, expresó junto a una serie de imágenes que recorren distintos momentos compartidos.
Conmovido, también resaltó el vínculo profundo que existía y el lugar que ocupaba dentro de la familia, especialmente en la vida de sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. “Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”, escribió.
Moro había llegado a sus vidas en una etapa muy especial, como regalo de Pedro a Paula en los comienzos de la relación. Con el paso del tiempo, se transformó en mucho más que una mascota: fue un integrante esencial del hogar y testigo de cada etapa familiar.
La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y cariño, reflejando el acompañamiento del público en una despedida tan sentida como significativa.
Un momento inesperado al aire terminó desatando una fuerte polémica y ahora suma un nuevo capítulo con revelaciones que sacuden el detrás de escena. Todo ocurrió en el programa que conduce Paula Chaves junto a Nachito Elizalde en el canal de streaming Olga, cuando una intervención espontánea se volvió viral y generó un fuerte debate.
Durante una charla con Topa, una niña lanzó una frase que rápidamente recorrió las redes: “Las mujeres odiamos a Milei”. Lejos de pasar desapercibido, el comentario fue celebrado por parte del equipo en vivo, lo que encendió la polémica y generó múltiples reacciones.
En un primer momento, algunas críticas apuntaron hacia Chaves, aunque con el correr de las horas esa lectura empezó a relativizarse. Sin embargo, el episodio no habría quedado ahí y habría provocado un fuerte impacto interno.
Quien dio detalles fue Yanina Latorre en SQP (América TV) donde contó lo ocurrido y dejó entrever tensiones dentro del canal. "La producción fue muy efusiva. Paula no era la primera vez que le pasaba cosas con la producción", aseguró.
Según su relato, la conductora no quedó conforme con la situación y tomó una postura firme: "Paula pidió cambio de producción". Incluso, profundizó sobre las decisiones que habría impulsado: "El lunes va a haber otra gente, pidió suspensión en primera instancia. Se sintió expuesta".
En ese contexto, Latorre también cuestionó la dinámica del streaming y el rol de los equipos detrás de cámara: "En el stream la producción es interactiva, pero la línea debe ser la misma que la conductora. Paula al aire es impecable, es más lo que esconde, que lo que cuenta".
A su vez, el periodista Nicolás Peralta sumó información sobre el clima interno que se vive en Olga. "Hablé con una persona muy importante, esto generó un ruido interno muy grande. Sienten que hay una línea editorial que excede a los intereses del propio canal", explicó.
Lo que comenzó como un episodio aislado en pleno programa terminó escalando a una situación mucho más compleja, que podría derivar en cambios importantes dentro de la estructura del ciclo.