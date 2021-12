La odisea de Marcela Tinayre para poder regresar al país

Tinayre.jpg Marcela Tinayre contó desde su programa Las Rubias que quedó varada en Miami al subir al avión para volver a Argentina, porque la aeronave no tenía piloto.

Así fue que pasó a explicar que al subir los pasajeros al avión, la nave no podía despegar sencillamente porque la nave no tenía piloto. “Nos habían subido al avión, todo bien… pero ¡No llegó el piloto! ¿Y dónde está el piloto? ¡No había!”, reveló Marcela Tinayre. Y se encargó de aclarar que se trataba de 'una compañía americana', dejando en claro que “en los Estados Unidos también suceden este tipo de cosas”. Así, ante el asombro de sus compañeras de programa, la hija de Mirtha Legrand confirmó casi gritando “¡No había piloto! ¡Es real lo que estoy contando!”.

De esta manera, la conductora de Las Rubias relató que desde la compañía de la aerolínea les dieron una insólita explicación. De acuerdo a lo que les dijeron era queel piloto venía de un vuelo de Dallas y que por eso no habría llegado a tiempo.

La revelación de Marcela Tinayre sobre la conducción de Juana Viale en tv

Marcela Tinayre reveló cómo se gestó el desembarco de Juana Viale en los legendarios programas televisivos de Mirtha Legrand, ante la llegada de la pandemia. Pero la bomba es que en realidad la nieta de Chiquita no fue la primera opción en los planes de su hermano, Nacho Viale, productor de los almuerzos y cenas televisivas.

Desde un móvil con Intrusos, Marcela Tinayre charló largo y tendido con todos los integrantes del programa de América TV. Con la excusa de su reciente festejo de cumpleaños el fin de semana pasado, pasearon por varios temas.

marcela tinayre antes que juana.jpg

Claro que la pregunta obligada no tardó en surgir tras consultarle cómo veía a su hija como conductora en reemplazo de Mirtha, quien está a cargo de los 2 programas de El Trece desde fines de marzo de 2020, cuando se desató la pandemia mundial de coronavirus.

Fue en ese momento cuando Marcela Tinayre reveló, ante el asombro de los Intrusos, que en realidad Nacho Viale quería que fuese ella quien se hiciese cargo de los programas, y no Juana. “A mi me llamó Nacho para hacer los programas, pero no podía entrar al canal porque tengo arriba de 60 años. Él me llamo un lunes y el martes salió la reglamentación de los canales. Le dije: ‘Llamala ya a Juana’”, contó algo que hasta ahora no se sabía. Fue allí cuando Adrián Pallares reaccionó “¡Fuiste la primera opción!”, a lo que Tinayre confirmó con un “Sí señor”.