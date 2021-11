La palabra del director de Maradona, Sueño Bendito: ¿habrá segunda temporada?

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, el director de Maradona, Sueño Bendito, Alejandro Aimetta, hizo un balance de lo que fue la exitosa serie y además aclaró si se viene o no una segunda entrega.

"En principio vamos a celebrar la primera. Por el momento no hay nada confirmado para hacer una segunda temporada, esperamos que sí. Sería fantástico porque la hemos pasado tan bien", señaló.

Y luego agregó: "Tela para cortar siempre hay y queda mucho por contar, ya de por sí tuvimos que sacar un montón para para primera temporada donde los capítulos iban a durar 45 minutos y terminaron siendo de 65 minutos".

"Material nos sobra y ganas también, pero también es difícil hacer esta serie con tantos abogados y cartas documentos de por medio", remarcó Aimetta ante los conflictos legales que se presentaron por la aparición de ciertos personajes, entre ellos el de Claudia Villafañe quien se mostró en desacuerdo a que se realice esta serie.

Por otro lado, al ser consultado sobre si se modificó algo en la historia tras la muerte de Diego Maradona, aclaró: "No se cambió nada después de la muerte de Diego más allá que no nos íbamos a encontrar con esa devolución sobre si se había sentido homenajeado. Tampoco queríamos exigirle mucho. Generalmente todo el mundo esperaba algo de Diego y no queríamos ser uno más de la fila".

Sinopsis Episodio 10: DIOS

Maradona prepara junto a Guillermo su partido homenaje. Reanuda su amistad con Carlos Ferro Viera y vuelve a un hábito olvidado. La distancia entre él y Claudia creció y al parecer es irreconciliable.

A su vez, en 1986, Argentina hace una excelente campaña en el Mundial ganando todos los partidos que juega. Se enfrenta en la cancha con Inglaterra y nace la mítica “Mano de Dios”. Sorprende a la prensa y pronto comienza a ser el equipo favorito. En la final contra Alemania, Argentina se consagra campeón del Mundo. Mientras tanto, Diego vive un reencuentro con Claudia que cambiará sus vidas.