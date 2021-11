Cuando se está cumpliendo el primer año de la muerte de Diego Maradona, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, que no dejaron de recordarlo ni un solo día desde el 25 de noviembre de 2020, hoy se expresaron a corazón abierto. Porque aquella frase que dice que 'el tiempo lo cura todo' no es tan cierta. La realidad es que el dolor por la muerte de un ser querido no se acalla jamás. Tal vez se aprende a vivir con él, se aprende a contener las lágrimas y la angustia, pero la procesión va por dentro. De eso no hay dudas.