Uno de los nombres señalados como posible amante de Cabak había sido el de Rocío Oliva, ex de Diego Maradona, algo que quedó descartado en una comunicación telefónica que ella hizo al programa Polémica en el bar cuando él aún formaba parte del panel.

Oliva cree que su nombre fue puesto ahí por Verónica Soldato cuando habló con Ángel de Brito por lo que el hecho terminó en la Justicia.

"Tenemos un cruce de cartas documento que nace de una cuestión privada que no podemos reflejar debido a una cautelar de público conocimiento que existe en la Justicia", contaron hoy en el ciclo Intrusos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Este ida y vuelta es producto de cuestiones públicas que sucedieron al aire por las que Rocío le pide explicaciones a Verónica", siguió informando Lussich.

De acuerdo a los papeles que llegaron a manos de Lussich, Soldato rechazó la carta documento que Rocío le mandó por "falsa, maliciosa e improcedente".

"Desconozco a qué se ha querido referir...", le contestó Soldato. A lo que el conductor de América analizó: "Verónica desconoce cualquier tipo de relación entre Rocío y su marido y que ella le haya dicho a De Brito algo al respecto".

"Fue aconsejada por un abogado: 'negá todo, vos no hablaste con Ángel, no la nombraste a Rocío, no tenés nada que ver, vos no sabés nada'. Son artilugios legales que a este momento llaman mucho la atención", opinó Adrián Pallares.