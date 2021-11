Candela y la China Suárez trabajan desde muy chiquitas juntas y estuvieron en todos los productos de Cris Morena. Incluso compartieron las cuatro las temporadas de Casi Ángeles, entre el 2007 y el 2010, además de todos los shows anuales que hicieron en el Gran Rex.

Cande contó que la contactó para hablar de todo lo sucedido y demostrarle su apoyo en un momento complejo. "Es una amiga y la quiero mucho", sostuvo la actriz.

"Me dolió que la pongan en ese lugar", dijo al respecto y agregó: "Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".

El verdadero motivo por el que Mauro Icardi no tuvo relaciones sexuales con la China Suárez

Tras que salió todo el escándalo de Wanda Nara con la China Suárez por el intercambio de mensajes que mantuvo la actriz con su marido Mauro Icardi. Con el paso del tiempo se confirmó todo, incluso que hubo un encuentro clandestino del jugador y la actriz en París pero no concretaron.

Según reveló Wanda Nara en la nota con Susana Giménez el jugador le dijo que no mantuvo relaciones sexuales con la actriz porque no quiso, se sentía afiebrado y no sucedió. Pero al parecer el motivo era otro.

Según contó Ángel de Brito todo se debió a que la mega y lujosa habitación de hotel en la que estuvieron había “olores”. "No pudo tener sexo por los olores que había", explicó el conductor de LAM sin especificar a qué.

Supuestamente Mauro dijo sobre ese encuentro: "Cuando la vi, me quise morir. Ella lo apuró mucho y los olores que había en la habitación lo afectaron".