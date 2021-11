Misterioso mensaje de La China Suárez en las redes

"La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida", explicó la empresaria.

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó Wanda apenas comenzó su charla con la estrella de la TV. "Esto me sirvió para hacer un reset en mi relación. Me contó que entre ellos podría haber pasado de todo, pero no pasó nada", continuó.

Asimismo, confió que Mauro y La China Suárez se vieron en un hotel de París y que ellas se habían visto en el show de Camilo. "No voy a contar todo lo que hablamos pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro. Yo le pedí disculpas por el tweet que puso enojada (la trata de zorra y rompe hogares)".

Lo cierto es que tras la entrevista de Wanda con Susana, La China Suárez lanzó un enigmático posteo en su cuenta de Instagram: "Lo veo todo", expresó la actriz en un video donde muestra su ojo en primer plano y acompañó su mensaje con el emoji de una bruja, lo que generó mucha repercusión entre sus seguidores. ¿A quién está observando detenidamente?

De qué hablará la China Suárez en el especial que grabó con Alejandro Fantino

Si Wanda Nara tuvo su especial para hablar del Wandagate con Susana Giménez, La China Suárez no podía ser menos. Teniendo en cuenta que es la villana de esta historia de infidelidad con el marido de la rubia, Mauro Icardi, te mostramos un adelanto de lo que se verá el 29 de noviembre.