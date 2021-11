La Tota Santillán perdió la billetera en el cierre del Frente de Todos

tota-santillan.jpg

“Yo tenía la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón, cuando me senté se me cayó. Por eso pedí que preguntaran por altavoz si alguien había encontrado mis documentos. Nada Más. No es que me la robaron”, detalló el conductor tropical en diálogo con Teleshow y lamentó no haber podido recuperar su documentación.

Cabe recordar que minutos antes del inicio del acto de cara a las elecciones del domingo ocurrieron algunos incidentes entre los militantes, que quedaron registrados en imágenes que difundió TN, con golpes de puño, corridas y patadas, en los que terminó interviniendo la policía.

La Tota Santillán le pidió disculpas a Marcela Baños

Daniel La Tota Santillán salió de su internación por un cuadro de depresión y volvió a Intrusos después de 15 años de no pisar el programa. Lo primero que vio fue a su ex compañera de Pasión de sábado, Marcela Baños, y no dudó en pedirle disculpas.