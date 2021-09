Lali y Tini.jpg Ángel de Brito anunció que Lali Espósito se bajó de un concierto que daría junto a Tini Stoessel, pero la ex jurado de La Voz Argentina rápidamente lo desmintió vía Twitter.

Según las palabras del conductor de El Trece "Lali hizo todo lo posible, pero no le coinciden las fechas para estar. Está grabando una serie y casi no tiene tiempo. Está grabando incluso los fines de semana porque se tiene que ir en noviembre a España". Pero hete aquí que la propia Lali Espósito decidió salir al cruce del periodista para explicar cuál es la veracidad de esa información. Así, twitteó desde su cuenta oficial "No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de qué hablaban hasta ahora" junto a un emoji de un beso.