Marcelo TInelli le respondió a todos los que le pegaron todo el año

Así, mirando a cámara, Marcelo Tinelli se dirigió a la audiencia y a sus detractores también, donde entre otras cosas señaló "No me gusta responderle a nadie, aunque me agredan de la manera que lo han hecho... nunca van a encontrar de mí una respuesta descalificadora, y si alguna vez lo hice les pido disculpas. Ante el elogio, también me produce lo mismo. El elogio desmedido, la crítica desmedida son ruidos que van pasando en la vida. En esta pandemia nos damos cuenta que lo más importante es cuidarnos".