Tinelli Marta Fort.jpg Marcelo Tinelli charló con Marta Fort, siempre al costado de la pista. La invitó a participar del programa e hicieron una suerte de homenaje al fallecido chocolatero.

Con la excusa de ir a alentar y acompañar a su 'tía' Rocío Marengo -actual pareja de Eduardo Fort-, la adolescente de 17 años ya con micrófono en mano cuando el cabezón la saludó, dijo lo suyo. Entre tímida y sonriente al mismo tiempo, respondió las consulta del conductor.

"¿Cuándo vas a venir un día a bailar?" fue directo al grano Tinelli. Pero bastante cauta, Marta respondió "yo no creo que ahora, pero por ahí más adelante...". En ese momento, el conductor tuvo un momento de sincericidio al repreguntarle "¿Cuándo te parece? porque no sé cuánto más..." y no terminó la frase, pero se rió dando a entender que no pasa por el mejor momento televisivo.

Así fue que una de las herederas de Ricardo Fort salió del paso asegurando que primero debe cumplir 18 años, algo que sucederá el próximo 25 de febrero. "Entre el 26 y el 28 te estoy metiendo un tubazo" le adelantó el conductor de ShowMatch, medio en chiste y medio en serio.

En tanto, no dejó de preguntarle por la polémica serie sobre su padre. Si bien Tinelli intentó sacarle alguna primicia sobre la plataforma en la cual saldrá, Marta Fort se mantuvo firme afirmando que todavía no pude decir nada. Pero sí, contó que está ensayando una canción que interpretará a modo de homenaje a su papá.