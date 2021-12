Mauro Icardi extraña mucho a Wanda Nara: el romántico mensaje que le dedicó desde París

Y Mauro Icardi se tuvo que quedar en Francia debido a que aún debe cumplir compromisos futbolísticos con su club, el Paris Saint-Germain.

Horas antes de la presentación del local de Wanda, Mauro le dedicó un mensaje muy romántico en su cuenta oficial de Instagram.

"Tan sólo una mirada", escribió Icardi junto a una foto en la que está él abrazado a Wanda.

Cabe destacar que Wanda informó que el futbolista viajará a la Argentina la próxima semana para pasar las Fiestas junto a su familia.

Mauro Icardi

El repudiable comentario de Valentino, el hijo de Wanda Nara, al pisar suelo argentino

Este lunes Wanda Nara aterrizó en el país junto a sus cinco hijos -Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella-, a donde vino a pasar las fiestas en familia, así como también a cumplir con múltiples compromisos comerciales, como por ejemplo la inauguración de su local de su línea de cosméticos. Como es habitual en ella, fue compartiendo desde sus historias de Instagram cada uno de sus movimientos acostumbrada a hacer de su vida su propio Truman Show.

Así, ni bien tocaron suelo nacional Wanda grabó la intimidad del viaje en auto desde el aeropuerto camino a casa, donde puede escucharse hablar a varios de los hijos. Pero mucho llamó la atención el reclamo que Valentino le hizo a su madre, dejando en claro su malestar por tener que pasar las fiestas en Argentina.

“¡Llegamos Benchu!”, se escucha primero el comentario de la empresaria a su hijo menor, Benedicto. Sin mucha alegría, el nene de 9 años le preguntó a Wanda Nara "¿A Italia?". Fue en ese instante cuando Valentino, de 12 años, se metió en la conversación, y en inglés dijo “Mom I need to go to Italy, that’s my home”, que en español significa “Mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa”.

Si bien la reacción de Wanda fue de sorpresa absoluta con un instintivo “¿Eh?” ante el comentario claramente despectivo hacia la Argentina, la rubia optó por dejarlo en las redes a sabiendas de las críticas que esto pueda generar. Pero si hay algo cierto, es que los chicos no mienten. Y evidentemente el adolescente no siente la tierra de su madre como propia.