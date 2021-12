Romano señaló que la diva no se lució como entrevistadora. "No me gustaron las preguntas que hizo. Estaba sentada a un costado... tendría que haber estado sentada en el medio. Susana es bravísima como periodista, pero fue una nota que pasó sin pena ni gloria", afirmó.

Embed

El estilista también se refirió a la distorsión en los colores del especial de Telefe cada vez que la cámara enfocaba a Susana. "Si estaba yo ahí, digo '¡corten!' y pido arrancar de nuevo. Le faltaba luz a Susana", manifestó.

Al ser consultado por la apariencia de Wanda en la entrevista con la diva, Romano expresó: "La cara de Wanda salió perfecta... y eso que ella no tiene la cara perfecta".

Por último, el estilista aclaró que él sigue siendo el encargado de cuidar el pelo de la estrella de Telefe. "Sí, soy el peluquero de Susana. Lo que no puedo es viajar tanto tiempo como lo hace ella", sentenció.

Wanda Nara, con Susana: lo que no se vio al aire

Wanda Nara eligió hablar de su crisis con Mauro Icardi en un programa especial con Susana Giménez.

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó la empresaria en la charla con la diva.

image.png

El programa especial duró menos de un hora y, según anticipó la conductora, está disponible en la plataforma Paramount+.

¿Qué es lo que no se vio al aire? Un paseo de Wanda con Susana por las calles de París arriba de un auto Lamborghini Huracán, una visita a un pequeño parque de diversiones junto a los hijos de la botinera y otra parte de la charla íntima.

Además, en el especial hay imágenes de la estadía de Susana en París.