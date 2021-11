Wanda Nara, con Susana Giménez: "Mauro Icardi me dijo que se vio con La China".

Embed

Wanda recordó cómo fue que descubrió que el futbolista tenía una affaire con La China. "Estaba buscando una foto en el teléfono de Mauro y vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa", advirtió.

La botinera precisó que, después eso, decidió volcar su furia en las redes. "Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca. Agarré el teléfono y subí esa historia a Instagram", aseguró, en referencia al posteo que le dedicó a la actriz.

Wanda mencionó que ver ese chat fue suficiente para querer terminar su relación. "Nunca tuve una pareja abierta, y para mí, un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que una mujer con los valores que tengo yo nunca hubiese escrito”, sostuvo.

Según relató la rubia, en ese momento, necesitó tomarse unos días para pensar. "Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, busqué un vuelo a Italia y me fui con mis cinco hijos. Él se vino en el avión atrás mío, pero yo no quería hablar", detalló.

La empresaria rememoró qué fue lo que Mauro para recomponer el vínculo. "Le dije ‘necesito volver a confiar en vos’ y ahí me dijo que hubo un encuentro y que no paso nada entre ellos. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada", reveló.

Por último, Wanda remarcó que hoy siente que la relación se vio fortalecida. “Podemos seguir juntos porque fue él que me mostró las cosas cómo pasaron y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, sentenció.

La charla entre Wanda Nara y La China Suárez

En el mano a mano con Susana Giménez, Wanda Nara sorprendió a todos al contar qué le dijo a La China Suárez cuando hablaron por teléfono.

"No voy a contar todo lo que hablamos, pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro", sostuvo.

Wanda reveló que se disculpó con La China "Le pedí perdón porque en una historia en Instagram había usado una palabra no muy elegante", concluyó.