Dolor en la Fórmula 1 por la muerte de Alex Zanardi: una vida marcada por tragedias y superación

Una vida marcada por la superación

Nacido el 23 de octubre de 1966 en Bolonia, Alessandro “Alex” Zanardi inició su carrera en el karting y rápidamente escaló hasta la Fórmula 1, donde disputó 41 Grandes Premios entre 1991 y 1999 con equipos como Jordan, Lotus y Williams.

Sin embargo, fue en Estados Unidos donde alcanzó su mayor éxito: se coronó bicampeón de la CART en 1997 y 1998 con Chip Ganassi Racing, logrando 15 victorias y convirtiéndose en uno de los pilotos más queridos del paddock americano.

En septiembre de 2001, en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente a más de 300 km/h que le provocó la amputación de ambas piernas. Tras una larga recuperación, Zanardi regresó al volante con controles manuales y logró victorias en el Campeonato Mundial de Turismos (WTCC) con BMW.

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A partir de 2012, se volcó al paraciclismo con handbike, donde escribió otra página destacada de su carrera: ganó cuatro medallas de oro paralímpicas (dos en Londres 2012 y dos en Río 2016) y se transformó en un referente internacional de la resiliencia.

A lo largo de su vida, Zanardi recibió numerosos reconocimientos, entre ellos su ingreso al Motorsports Hall of Fame of America y su nombramiento para el Walk of Fame de Long Beach.

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Su muerte, casi seis años después del accidente de 2020, generó pesar en la Fórmula 1.

“Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de mi querido amigo Alex Zanardi. Fue una persona verdaderamente inspiradora, tanto como ser humano como atleta. Siempre llevaré conmigo su fuerza extraordinaria. Enfrentó desafíos que habrían detenido a cualquiera, pero siguió mirando hacia adelante, siempre con una sonrisa y una terca determinación que nos inspiró a todos. Su legado permanece fuerte”, expresó Stefano Domenicali, CEO de la categoría.