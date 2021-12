Murió Daniela 'Chili' Fernández, participante de El gran premio de la cocina

image.png

Barbara Castellano, coordinadora de producción del ciclo, la recordó: “Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”.

Chiara Caversaschi, compañera de la competeción, escribió: “Cuando me conociste, dijiste ‘ay, qué lindo haberte conocido. Gracias por ser mi amiga’. Volá alto. Guardo en mi corazón los abrazos y tus palabras hacia mi en la despedida de la temporada que compartimos. Buen viaje”.

image.png

Dafne Frione, también ex compañera, le dedicó otro sentido mensaje: “Todavía me cuesta creerlo, Chili. Con un profundo dolor en el alma te despedimos, hermosa. Volá alto. Con tu locura nos alegrabas a todos, una gran compañera, una gran persona y una gran cocinera. Todo lo hacías con amor, quienes pudieron conocerte lo saben. Qué lindo fue encontrarnos, que triste me pone este final. Me duele aceptar que ya no estás acá para cumplir esos sueños que alguna vez me contaste. Aunque sé que cumpliste casi todos. ¡Te quiero por siempre payasa hermosa! Que nos volvamos a ver”.

image.png

La angustiante despedida de Carina Zampini de El gran premio de la cocina

Después de 15 temporadas al aire, finalmente El Trece levantó el reality culinario que llevó adelante Carina Zampini. En el último programa de El gran premio de la cocina este viernes, la actriz se despidió del público con lágrimas en los ojos, y aseguró estar dolida. En la última emisión de la competencia de cocina que coronó ganadora a Micaela Lapegüe en esta temporada final, Carina Zampini hizo un alto para hablarle a la audiencia y despedirse de todos sus compañeros, tras más de 3 años ininterrumpidos al aire.

Pero la emoción se apoderó de la conductora, por lo que no pudo contener las lágrimas mientras agradecía la compañía de todo este tiempo. “Estamos todos un poco así, tristones. Así venimos estos últimos días, y en un punto pienso que está bueno porque tiene que ver con el tránsito que tuvimos y lo felices que fuimos todos haciendo este programa, que es lo que nos identifica y lo que nos vamos a llevar”, fueron las primeras palabras de Carina Zampini.

Al tiempo que siguió ya con la voz entrecortada “Nos vamos a llevar esta experiencia guardadita en algún rincón del alma. Estamos dolidos porque termina”. Pero aseguró “Estoy profundamente agradecida a todos los que están acá, que son un montón, y a todos los que pasaron, que fueron parte y dejaron su granito de arena”, pasando a enumerar a toda la planta técnica.

Además, la conductora de El Trece también destacó la labor de los chefs a lo largo de la competencia. “Estos tres genios. Hemos hecho un gran trabajo, sabemos lo que compartimos, todo lo que transitamos y eso nos tiene felices. Siéntanse orgullosos”, dijo emocionada. Y por supuesto, dedicó un especial agradecimiento “A los participantes que fueron los verdaderos protagonistas de este encuentro todas las tardes".