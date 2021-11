Noelia Marzol se hartó de Yanina Latorre y le presentó batalla: "Sos tan poco empática a que me..."

“Dicen que maltrata, contesta mal y se cree que porque tiene al bebé y es madre tiene que ser la primera maquillada y peinada”, explicó.

“A mí esa cosa de la madre no me va. Todas laburamos y todas tienen el mismo derecho, con o sin bebé. Los compañeros no la quieren”, sentenció Latorre.

“¿Te molesta que vaya con el hijo?”, le consultaron, pero Yanina indicó: “No, por lo que me contaron nadie tiene problemas con el bebé. Marzol es mala compañera. Maltrata, destrata y están todos a las puteadas”.

“¡Qué feo! La próxima le pongo un cero…”, ironizó De Brito, y Yanina Latorre arrojó: “No, porque la rompe bailando”. “Ahora se va a enojar por esto, porque a todos les contesta. Ya se peleó con la productora de ShowMatch, con La previa de la academia…”, concluyó la panelista.

Noelia optó por salir a contestarle en Twitter, y escribió: "Decí lo q quieras. La verdad no me calienta. Pero maltratados, q contesto mal o que trato mal a mis compañeros, no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mi".

Y continuó: "Habría q preg en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia…no creo q t estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre. Pero sigo trabajando. No t metas con mi trabajo ni con mi flia. No hay lugar para q opines ahí".

"De todas maneras, sos tan poco empática a que me favorece q hables mierda. La gente sólo me apoya para llevarte la contra. Gracias", finalizó.

