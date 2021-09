Operaron del corazón a Patricia Sosa: "Sentí un ruido y un fuego fuerte..."

"Tuve como dos episodios feos. Uno manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho", sostuvo Patricia en el audio que le envió a Lussich.

Y agregó: "Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación, y bueno, yo podía estar y operarme en marzo, abril, que se yo, es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé".

Qué es la arritmia auricular

En las arritmias supraventriculares o "auriculares", se acelera la frecuencia cardíaca a partir de impulsos eléctricos anormales que se inician en la aurícula o alrededor del nodo AV, el tejido que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos.

Un corazón sano, en condiciones normales, debería tener un ritmo cardíaco regular, pues lo natural es que se acelere únicamente cuando hacemos ejercicio, y que vaya más lento cuando dormimos. El ritmo normal del corazón oscila entre 60 y 100 latidos por minuto y recibe el nombre de ritmo sinusal. Cuando aparece la arritmia el ritmo normal del corazón se altera, puede acelerarse a pesar de estar en reposo (taquicardia) o hacerse más lento (bradicardia).

La FA aparece cuando, en condiciones normales, el ritmo cardíaco deja de ser regular y constante, el tiempo entre latido y latido es desigual.

Esa pérdida de sincronía en el ritmo puede ocasionar la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, ya que cuando el corazón entra en fibrilación el vaciado de sangre de las aurículas puede no ser total.

Si se desprenden estos coágulos pueden dar lugar a obstrucciones en las arterias del cerebro (ictus cerebral) u otras localizaciones (embolia arterial periférica).

Se relaciona con otras enfermedades del corazón como la: Insuficiencia Cardíaca, enfermedad de las válvulas cardíacas, etc. pudiendo agravar su evolución.