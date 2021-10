Picante respuesta de Jorge Lanata a María Laura Santillán

"No le doy mucha vuelta a las cosas, para mí querían gente más joven. Porque es así. O más a fin al Gobierno, no sé. Pero creo que es así. Aunque la gente busque gente que no sea tan joven", precisó María Laura.

Y añadió: "En general la gente quiere familiaridad, que te de las noticias alguien con historia. Pero bueno, alguien del canal decidió que estaba vieja, ¡con lo pendeja que soy! (entre risas)".

"Estuve muy triste y no acepté ninguna invitación, porque extrañaba mucho, fueron treinta años todos los días, porque Telenoche fueron 17, pero desde Fax que estuve todos los días, y es raro, y aunque estoy todos los días en la radio igual", precisó.

En este contexto, Jorge Lanata se refirió a las declaraciones de su colega y salió al cruce por Radio Mitre: "Está mal que diga eso, no es así, simplemente hay que ver Telenoche para ver que no es a fin al gobierno. Aparte me parece muy injusto hacia Luciana Geuna, que lo dijo por ella, porque a Diego (Leuco) lo salva".

"Me parece que está mal e injusto hacia Luciana por millones de cosas. No se sacó a María Laura Santillán ni por vieja ni por que no era a fin al gobierno. Decir en este contexto que el programa es afín al gobierno me parece que está mal y es injusto hacia Luciana", cerró Lanata.

Video: Intrusos.