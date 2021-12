Por qué terminó mal la historia de amor de Verónica Lozano y Nicolás Repetto

image.png El noviazgo de Nicolás Repetto y Verónica Lozano.

Un romance que pocos recuerdan pero que ocupó la tapa de algunas revistas y puso la lupa machista sobre la joven Verónica Lozano que había finalizado la carrera de psicología pero que se volcaba de lleno al mundo de las comunicaciones.

“Esa relación fue una resta, que no agregó a mi carrera. Me molesta que crean que le debo algo: en la tele evolucioné ya separada de él. Lo único que me redituó es un ingrediente cholulo, que ensució mi figura”, contó Verónica Lozano muchos años después.

Corría 1993 cuando Verónica Lozano conoció a Nicolás Repetto, nada más y nada menos, que en esa época rompía los picos de rating con su ciclo Loft, muy innovador para esa era. Claro que a la inteligencia y gracia, el periodista le agregaba una facha impresionante.

Resulta que algo explotó entre ellos, una conexión que los llevó a construir una historia de amor, que quedó retratada en algunas fotos capturadas por los paparazzis. Así se los veía, felices, compartiendo unos días de playa o diversas salidas nocturas por la city porteña.

Actualmente, Verónica Lozano está en pareja con Jorge Corcho Rodríguez y Nicolás Repetto está casado con Florencia Raggi.