"Sabés lo que pasa, yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suena soberbio o a lo mejor rebelde, cuando era más chica, pero ya no...", dijo la China Suárez.

"El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo les tendré que dar explicaciones a ellos", contó Ángel de Brito que dijo la actriz.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, asumió la actriz.

La primera amiga famosa que salió a defender a la China Suárez

El 16 de octubre Wanda Nara prendió todo fuego cuando escribió en sus redes que daba por terminada su relación con Mauro Icardi por “cargarse” otra familia.

De ahí el escándalo por los mensajes que encontró la empresaria entre el delantero del PSG y la China Suárez. Esto también fue un sismo entre las amigas de la actriz que le soltaron la mano, Paula Chaves y Mery del Cerro, se alejaron y ahora Candela Vetrano fue la primera que se animó a salir a defenderla.

Candela y la China Suárez trabajan desde muy chiquitas juntas y estuvieron en todos los productos de Cris Morena. Incluso compartieron las cuatro las temporadas de Casi Ángeles, entre el 2007 y el 2010, además de todos los shows anuales que hicieron en el Gran Rex.

Cande contó que la contactó para hablar de todo lo sucedido y demostrarle su apoyo en un momento complejo. "Es una amiga y la quiero mucho", sostuvo la actriz.

"Me dolió que la pongan en ese lugar", dijo al respecto y agregó: "Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".