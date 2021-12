Silvia Süller enfrentó el rumor de romance con Diego Lagomarsino

silvia suller.jpg

Y añadió: “Me dicen que estaría enganchada amorosamente. Hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en esas comunicaciones vía WhatsApp. También dijeron que se re divirtieron cuando estuvieron juntos”.

Lo cierto es que ante este rumor, contactada por el sitio TN Show, Silvia Süller desmintió cualquier tipo de romance con Diego Lagomarsino y explicó por qué tenían diálogo.

“Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. El me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, precisó la mediática.

Y remarcó: “Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”.

diego lagomarsino.jpg

Silvia Süller se separó y apuntó sin filtro contra su ex

Silvia Süller conoció de forma online a Martín Lema, un uruguayo 40 años menor, y quedó rendida a sus pies. Incluso pensó en casarse con él pero todo quedó trunco.

“El que con niños se acuesta, mojado se despierta. Le estaba dando una mano pero la semana pasada se cortó solo y encima me involucró. Además, ya no me divertía. No terminó el colegio ni estudia periodismo. ¡Me cansé de un año de mentiras, las cuales ustedes saben que odio! ¡Sorry!”, explicó la mediática.